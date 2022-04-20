وثقت لقطات مؤثرة الأمير عبدالعزيز بن فهد وهو يودع أخته الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز، ويحثو التراب على قبرها بعد دفنها.

وفاة الأميرة لولوة:

وكان الديوان الملكي أعلن، الاثنين، وفاة الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، فيما أدت جموع غفيرة صلاة الميت عقب صلاة العصر اليوم، على الأميرة الراحلة- رحمها الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

أمير الشمالية يقف على قبر والدته:

وحمل أمير الشمالية جثمان والدته على كتفه، ووقف على قبرها بعد الفراغ من الدفن يدعو الله لها بالرحمة والمغفرة الواسعة.