أكدت وسائل إعلام بريطانية، أن بريطانيا تخطط لإرسال عربات مدرعة إلى أوكرانيا لمواجهة القوات الروسية التي تجتاح الأراضي الأوكرانية.

مؤتمر للسلام:

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو: إن بلاده تأمل وتعمل مع جميع الحلفاء والشركاء للتوصل إلى مؤتمر سلام، باعتباره خطوة أساسية للتمكن من وقف الصراع، وإعادة أوكرانيا إلى الشعب الأوكراني.

وقف العملية العسكرية:

وشدد وزير الخارجية الايطالي، على أن تماسك الاتحاد الأوروبي والناتو والروابط مع شركاء خارج الاتحاد والحلف ستكون أساسية من أجل وقف العملية العسكرية الروسية.