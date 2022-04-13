أُثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الجديد.

لوكا مودريتش سيستمر

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية مؤخرًا، أن نادي ريال مدريد سيؤجل تمديد عقد لوكا مودريتش لموسم إضافي، بسبب مطالبة النجم الكرواتي بالعودة إلى راتبه قبل فترة فيروس كورونا.

ونفى الصحافي في “سكاي سبورتس” والخبير بسوق الانتقالات، فابريزيو رومانو هذه الأنباء، وأكد أن لوكا مودريتش وريال مدريد لم يغيرا خططهما، ويريدان الاستمرار معًا في الموسم المقبل.

ولفت الخبير في سوق الانتقالات، إلى أن العقد الحالي سينتهي في خلال شهرين، إلا أن إدارة نادي ريال مدريد ستناقش مع مورديتش وفينيسيوس جونيور مسألة تمديد عقديهما في مايو المقبل.

مودريتش يساهم في تأهل الريال

ويُعد مودريتش من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، ولعب دورًا بارزًا في تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي الإنجليزي.