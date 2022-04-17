لا يزال الحديث حول مستقبل البولندي روبرت لياندوفيسكي، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني، وإمكانية رحيله والانضمام إلى برشلونة الإسباني الفترة المقبلة، وفقًا لما جاء في آخر المستجدات الصحفية.

ويلعب المهاجم البولندي مع البايرن منذ عام 2014 قادمًا من بوروسيا دورتموند، ويرتبط المهاجم البولندي بعقد مع البافاري حتى 30 يونيو 2023.

ليفاندوفسكي قرر مغادرة بايرن ميونخ:

وعلى مدار الفترة الماضية، أوضحت بعض التقارير أن اللاعب البولندي، يرغب في خوض تجربة جديدة مع نادي جديد، خارج ألمانيا بداية من الصيف المقبل، قبل إعلانه اعتزال كرة القدم.

وتُشير التقارير إلى أن ليفاندوفسكي سيرفض التجديد لـ بايرن ميونخ وسيرحب بخوض تجربة احترافية جديدة مع برشلونة بالفترة المقبلة.

برشلونة سيرفع عرضه:

ويريد برشلونة تقديم 50 مليون يورو لإقناع المهاجم البولندي بالتعاقد معه، مع التفكير في رفع العرض إلى 60 مليون يورو، اللاعب الذي لديه عام واحد فقط في عقده سيكون قادرًا على الرحيل ووضع مبلغ كبير في خزائن النادي الألماني.