وجه النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ الألماني ومنتخب بولندا، رسالة إلى المنتخب السعودي، وذلك بعد تواجد الأخضر بالمجموعة الثالثة في مونديال قطر مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

رسالة ليفاندوفسكي للأخضر ونجومه:

وقال نجم بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “السعودية، بولندا، المكسيك، أراكم في نوفمبر”.

نتائج قرعة مونديال 2022:

وجاءت المجموعة الأولى بعد القرعة مكونة من: “قطر، السنغال، هولندا، الإكوادور”.

المجموعة الثانية “إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، المتأهل من منتخبات ويلز أو أسكتلندا أو أوكرانيا”.

المجموعة الثالثة “السعودية، الأرجنتين، المكسيك، بولندا”.

المجموعة الرابعة “فرنسا، المتأهل من منتخبات بيرو وأستراليا والإمارات، الدنمارك، تونس”.

المجموعة الخامسة “إسبانيا، ألمانيا، اليابان، المتأهل من كوستاريكا ضد الفائز من منتخبي نيوزيلاندا أو جزر سليمان”.

المجموعة السادسة “بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا”.

المجموعة السابعة “البرازيل، صربيا، الكاميرون، سويسرا”.

المجموعة الثامنة “البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية”.