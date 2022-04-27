أثار البولندي روبيرت ليفاندوفسكي غضب ناديه بايرن ميونخ الألماني وذلك بعدما أعلن رغبته بالانضمام لنادي برشلونة الإسباني.

وعلى مدار الفترة الماضية، أوضحت بعض التقارير أن اللاعب البولندي، يرغب في خوض تجربة جديدة مع نادٍ جديد، خارج ألمانيا بداية من الصيف المقبل، قبل إعلانه اعتزال كرة القدم.

وكيل ليفاندوفسكي يُبلغ إدارة بايرن ميونخ بقرار موكله

وكشفت تقارير ألمانية أن بيني زاهافي وكيل أعمال المهاجم البولندي سيبلغ إدارة البايرن أن موكله يرغب في الانتقال إلى برشلونة.

وأشارت التقارير إلى أن المهاجم البولندي متمسك بالرحيل عن أليانز آرينا الموسم الحالي وارتداء قميص العملاق الكتالوني، رغم تصريحات حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي بأن: “ليفاندوفسكي ليس للبيع”.

محاولات مستمرة من برشلونة

ويعد زاهافي وكيل ليفاندوفسكي، الصديق المقرب لخوان لابورتا رئيس برشلونة.

وكان أوليفر كان المدير التنفيذي لـ نادي بايرن ميونخ أوضح مسبقًا أن الفريق البافاري يبذل قصارى جهده من أجل إقناع اللاعب البولندي بالبقاء مع محاولة تحسين العرض المالي.