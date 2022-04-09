يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره نادي ليفربول، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر، أن تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي غداً الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

طموحات لـ خطف الصدارة:

ويأمل نادي ليفربول في خطف الثلاث نقاط، من أجل احتلال صدارة الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم، حيث يأتي مانشستر سيتي في المقدمة بفارق نقطة وحيدة عن الريدز.

وتشتعل المنافسة بين الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول، والإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مان سيتي، حيث تعتبر هذه المواجهة خاصة بين الثنائي.

ويمنى ليفربول نفسه في حصد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سيطرة مانشستر سيتي عليها خلال الأعوام القليلة الماضية.

صلاح صداع في رأس يورجن كلوب:

ويعاني المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول من الغياب عن التهديف خلال المباريات الأخيرة، فلم يتمكن اللاعب من التسجيل من اللعب المفتوح منذ شهر فبراير الماضي، حيث فشل في هز الشباك مع الريدز والفراعنة.

وتعتبر أهداف صلاح التي جاءت بعد فبراير الماضي جميعها من ركلات ترجيح، سواء مع منتخب مصر أو نادي ليفربول الإنجليزي.