يتطلع الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول إلى اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي، ولو بشكل مؤقت، وذلك عند مواجهة نادي نيوكاسل يونايتد في الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

وسيواجه الريدز، فريق نيوكاسل ظهر يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت المملكة حيث تقام المباراة على ملعب سانت جيمس بارك معقل فريق نيوكاسل.

ويتواجد الريدز حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة وبفارق نقطة عن نادي مانشستر سيتي المتصدر، أما فريق نيوكاسل فمتواجد في المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

وفي نفس اليوم، سيلعب مانشستر سيتي مع فريق ليدز يونايتد في تمام السابعة والنصف مساءً، حيث يتطلع الريدز للصدارة مع وجود آمال من قبل عشاق الريدز بفوز ليدز يونايتد على مانشستر سيتي رغم صعوبة المهمة.

الريدز في مواجهة قوية أمام فياريال

وسيلعب ليفربول بعد غد مع فريق فياريال الإسباني في ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.