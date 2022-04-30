انتهت، منذ قليل، أحداث مباراة ليفربول ضد نادي نيوكاسل يونايتد، بفوز الريدز بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ34 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص الشوط الأول:

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي ليفربول بهدف نظيف، حيث بدأ بروبو هو يُرسل كرة عرضية من ضربة ثابتة إلى جوتا الذي سدد صاروخية بيسراه ولكن خارج المرمى.

واستمر ضغط نادي ليفربول على نيوكاسل، وفي الدقيقة 8 سدد اللاعب نابي كيتا تسديدة قوية، من خارج منطقة الجزاء لكن مرة أخرى جاءت خارج المرمى.

نابي كيتا يُسجل الهدف الوحيد:

وفي الدقيقة الـ20، ميلنر يستخلص الكرة في وسط الملعب بكل قوة، وتصل إلى جوتا الذي يُمرر كرة بينية إلى كيتا، الذي يراوغ حارس المرمى بكل براعة ويُسدد الكرة في المرمى معلناً تقدم الريدز.

ويقود دياز هجمة مرتدة في الدقيقة الـ 34، حيث يلعب تمريرة رائعة لماني، الذي يُسدد ولكن دوبرافكا ينقذها، ليعود هندرسون بـ عرضية متقنة يحولها جوتا برأسية قوية لكن يتصدي لها حارس المرمى، وينتهي الشوط بهذه النتيجة.

الشوط الثاني من المباراة:

وبدأ الشوط الثاني، بهدوء نسبي من الفريقين، حيث جاءت الهجمة الأولى عن طريق روبرتسون الذي حاول استغلال كرة مرتدة من دوبرافكا في الدقيقة 59، ولكن تسديدته جاءت ضعيفة في يد الحارس.

وفي الدقيقة الـ63، غوميز يُمرر كرة رائعة داخل منطقة الجزاء لماني، الذي يُسددها أرضية قوية لكن بجوار القائم بقليل، ليعود ديوجو بانفراد بالمرمى وسدد كرة قوية لكن حارس المرمى أبعدها.

هجمات خطيرة من ليفربول:

وبعمل رائع من دياز من جهة اليسار، لعب عرضية إلى محمد صلاح، الذي سدد كرة مقوسة لكن دوبرافكا يمسك بالكرة، في الدقيقة الـ72.

وسدد جوتا من جديد كرة، ولكن حارس المرمى يحولها إلى ضربة ركنية في الدقيقة الـ79، لتستمر محاولات ليفربول على المرمى، وينتهي اللقاء بنفس نتيجة الشوط الأول.