انتهت، منذ قليل، أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد نادي نيوكاسل يونايتد، بتقدم الريدز بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ34 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص الشوط الأول:

وبدأت مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بداية سريعة جدًا، حيث أرسل روبو كرة عرضية من ضربة ثابتة إلى جوتا الذي سدد صاروخية بيسراه ولكن خارج المرمى.

واستمر ضغط نادي ليفربول على نيوكاسل، وفي الدقيقة 8 سدد اللاعب نابي كيتا تسديدة قوية، من خارج منطقة الجزاء لكن مرة أخرى جاءت خارج المرمى.

كيتا يسجل الأول لـ ليفربول:

وفي الدقيقة الـ20، ميلنر يستخلص الكرة في وسط الملعب بكل قوة، وتصل إلى جوتا الذي يُمرر كرة بينية إلى كيتا، الذي يراوغ حارس المرمى بكل براعة ويُسدد الكرة في المرمى معلناً تقدم الريدز.

ويقود دياز هجمة مرتدة في الدقيقة الـ 34، حيث يلعب تمريرة رائعة لماني، الذي يُسدد ولكن دوبرافكا ينقذها، ليعود هندرسون بـ عرضية متقنة يحولها جوتا برأسية قوية لكن يتصدي لها حارس المرمى، وينتهي الشوط بهذه النتيجة.