يواصل السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، تألقه مع الريدز ومنتخب بلاده خلال الفترة الماضية.

وكان ساديو ماني حاسمًا في ضمان مكان تأهل السنغال إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد تسجيله ركلة الترجيح النهائية في المباراة الفاصلة ضد مصر، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

ليفربول يفكر في عدم التجديد لـ ساديو ماني:

ومن المقرر أيضًا أن ينتهي عقد محمد صلاح في نهاية الموسم المقبل، ومع ذلك، فقد بدأت مفاوضات مبكرة مع المصري لتمديد عقده.

وينتهي عقد ثنائي الهجوم ساديو ماني وفيرمينو، في صيف 2023 المقبل، في نفس توقيت انتهاء صفقة المصري محمد صلاح مع الريدز.

ووفقًا لـ “صحيفة ليفربول إيكو”، فإن نادي ليفربول لم يفتح حتى الآن محادثات مع ساديو ماني بشأن صفقة جديدة في ملعب آنفيلد.

وأكدت الصحيفة أن ساديو ماني قريب من الرحيل في نهاية الموسم، حيث إن مغادرته أسهل من رحيل محمد صلاح والذي ينتهي عقدهما في نفس التوقيت.

وأضافت، أن ليفربول من الأسهل له استبدال ساديو ماني بناءً على اللاعبين الموجودين الآن في الفريق، ولكنه من الصعب فقدان محمد صلاح هداف الفريق الأكثر تأثيرًا في تشكيل الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي.

بدائل مؤقتة لـ ساديو ماني:

وعلى مدى الأشهر الـ 18 الماضية، وقع ليفربول مع كل من ديوجو جوتا ولويس دياز، بصفتهما متعددَي المهارات داخل أرضية الملعب، حيث يجيد الثنائي اللعب في جهة اليسار، التي ازدهر فيها ماني مع ليفربول.

وسيظهر جوتا في الوسط كرقم تسعة بدلًا من فيرمينو، ومع ذلك لم يتمكن البرتغالي الدولي من تكرار التألق الفريد للبرازيلي الذي يتولى هذا الدور رغم تسجيله لـ الكثير من الأهداف، ولكنه مازال يفتقد الخبرة.