قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: إن ليلة القدر هي أهم ليالي العام عند العرب والمسلمين، لأنها الليلة التي نزل فيها القرآن، ولها ميزة وأهمية خاصة عندنا.

ليلــــــةَ القــــدرِ امحــي كُــلَّ ماضينا:

يا ليلــــــةَ القــــدرِ امحــي كُــلَّ ماضينا

وعـــــوّضينــــا بنـــــورٍ مِنْـــكِ يُحييــنــا

يا ليلةَ القدرِ أشجارُ المنى ذَبُلَت

وغيمــةُ الذَّنب تُهمي اليــوم غِسْلينــا

علامات وأمارات فلكية ومناخية:

وأضاف الزعاق: “ورد في الأثر أن ليلة القدر لها علامات وأمارات فلكية ومناخية، الفلكية شروق الشمس بدون شعاع في صبيحتها وأنها ليلة هادئة لا حارة ولا باردة”.

وتابع الزعاق: “من الراجح عند أهل الشرع أن هذه العلامات كانت لليلة معينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست مضطردة تتكرر في كل سنة في ليالي القدر”، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ولقد رأيتني أسجد على ماء وطين في صبيحتها”.

وقال الزعاق: “لم يثبت علميًّا أن الشمس تشرق بدون شعاع في أي يوم من أيام السنة، فشروق وغروب النجوم والكواكب والقمر والشمس لا يتغير ولا يتبدل مهما تغيرت الأزمة والأمكنة {ولن تجد لسنة الله تبديلًا}”.