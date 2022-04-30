شهد المسجد الحرام والمسجد النبوي ليلة روحانية تاريخية، وهي ليلة ختم القرآن الكريم من الشهر الفضيل (ليلة التاسع والعشرين) توافد ملايين القاصدين والمصلين والمعتمرين والزائرين لأداء مناسكهم، في لحظات إيمانية وروحانية يعيشها زوار البيت العتيق.

السديس: نشكر الملك سلمان وولي العهد:

وشكر الرئيس الحرام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، في ختمة القرآن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان نظير جهودهما في خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين، داعيًا الله للجنود البواسل في الحد الجنوبي.

نجاح خطة ليلة 29 بالتناغم والتكامل:

وأعلن السديس خلال تصريحات بعد انتهاء ختمة القرآن نجاح الخطة التشغيلية التي أعدتها الرئاسة لليلة 29 رمضان، بتهيئة المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المعتمرين والمصلين، حيث أتم المعتمرون والمصلون مناسك العمرة وصلاة التراويح وشهدوا ختم القرآن الكريم بكل يسر وسهولة، ضمن عمل تكاملي بتعاون ومشاركة الجهات المعنية العاملة في الحرمين الشريفين التي تقدم خدماتها طيلة ليالي شهر رمضان المبارك.

الوكالات تعمل على مدار الساعة:

وسخرت الوكالات المعنية بالرئاسة عملها بشكل مكثف ومستمر على تطهير وتعقيم، وغسل وتعطير المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاتهما ومرافقهما، باستخدام تجهيزات ومواد ذات جودة وكفاءة عالية، تضمن تسخير للتقنية بتوفير البايوكير والروبوتات الذكية، كما تم توفير سقيا ماء زمزم المبارك في كل جنبات وساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي بما يغطي أعداد المصلين والمعتمرين والمعتكفين.

تمكين كبار السن وذوي الإعاقة:

وتم تمكين كبار السن وذوي الإعاقة من الطواف والسعي والزيارة، من خلال توفير عربات عادية وكهربائية، مخصصة وتأمين المسارات الخاصة لسهولة الحركة وتيسير القيام بالعبادات والمناسك بكل يسر وسهولة.

وأكد المراقبون أن نجاح خطة الرئاسة، جاء تضافر جهود الرئاسة والتناغم مع المنظومة الأمنية، فيما قال السديس: إن الرئاسة أعدت دراسة بالدروس المستفادة من موسم رمضان، وسيتم تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات.

تنفيذ الخطة التشغيلية نصًّا وروحًا:

من جهته، قال مساعد الرئيس العام للمسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد: إن كان هناك حراك ميداني في المسجد الحرام على مدار الثانية ومتابعة لغرفة التحكم والسيطرة وفتح المسارات والتفويج السريع المبرمج لضمان تقديم الخدمة المستمرة، وسط تنسيق وتناغم مع المنظومة الأمنية وشركاء النجاح.

من جهته، قال مساعد الرئيس لوكالة المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري: إن خطة الوكالة حققت نجاحًا باهرًا، مؤكدًا سرعة اتخاذ المناسب في اللحظة المناسبة.

استعداد لصلاة العيد وموسم الحج:

ومع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، تحزن قلوب المسلمين في العالم لوداع الشهر الكريم، وتتهيأ الرئاسة لصلاة العيد وموسم الحج بحماس شديد.

وقدمت منظومة رئاسة الحرمين مع المنظومة الأمنية عطاءً تاريخيًّا في موسم رمضان من حيث التكامل والتناغم والتنسيق ليظهر المخرج ناجحًا بامتياز، فلم يكن موسم رمضان سهلًا على الاطلاق من حيث الكثافة العددية الهائلة للقاصدين والمعتمرين إلا أن تكاتف الجهود وتوحيد القرار وتعظيم الخدمات حقق النجاح.