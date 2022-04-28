شهدت عرعر في منطقة الحدود الشمالية هطول أمطار غزيرة أدت إلى جريان السيول الأمر الذي حال بين الناس وبين أداء صلاة المغرب في الجوامع.

وطلب مؤذن من المصلين الصلاة في البيوت وعدم الذهاب إلى المسجد بسبب سوء الأحوال الجوية.