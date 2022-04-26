أطلقت إدارة الثقافة الإبداعية برنامج “المائدة الرمضانية” والذي يُعنى بإثراء ثقافة قاصدي المسجد الحرام من خلال استضافة عدد من أصحاب الفضيلة المختصين قبيل وقت الإفطار.

برنامج يومي:

وأوضح وكيل إدارة الثقافة الإبداعية، حسن بن أحمد الثبيتي، أن هذا البرنامج يستمر بشكل يومي، وهو ضمن مبادرة “أثري ثقافتك في الحرم”، ويهدف أولًا إلى تذكير القاصدين بالله- عز وجل- ثم تغذيتهم وإثرائهم بمعالم الحرم المكي الشريف.

واستضاف البرنامج في لقائه الأول المدير العام للإدارة العامة للشؤون الثقافية الشيخ عاصم بن سيف الحصيني.

رسالة ثقافية:

ودعا الثبيتي الله- عز وجل- أن ينفع بهذه اللقاءات المباركة، في إيصال الرسالة الثقافية للقاصدين لتعظيم هذا البيت الحرام وما يحويه من سمات بارزة كالكعبة، ومقام إبراهيم، وحجر إسماعيل- عليهما السلام- وغيرها.