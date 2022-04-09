قدم اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا أداءً مميزًا مع نادي الهلال في مباراة الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

ونجح بيريرا في صناعة الهدف الثاني لـ الزعيم، الذي سجله اللاعب البرازيلي ميشيل ديلجادو.

إحصائية مميزة لـ ماثيوس بيريرا:

وبشكل عام فإن بيريرا في خمس مباريات في دوري أبطال آسيا مع الهلال ساهم في صناعة 3 أهداف للزعيم، كدليل على مستواه المتميز مع الفريق.

ملخص مباراة الهلال والشارقة الإماراتي:

وفي مباراة الشارقة، تقدم صالح الشهري بـ الهدف الأول لفريق الزعيم من ركلة جزاء بالدقيقة الخامسة، ثم تعادل اللاعب أوتابيك شو للشارقة في الدقيقة السابعة.

وفي الشوط الثاني، نجح ميشيل ديلجادو بالدقيقة الـ63 في إحراز هدف التقدم للزعيم بعد تمريرة رائعة من اللاعب ماثيوس بيريرا.

وحقق الزعيم فوزًا مهمًّا ليحصد أول 3 نقاط في مشوار دفاعه عن لقبه الآسيوي والفوز به للمرة الخامسة والثانية على التوالي.