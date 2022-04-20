كشفت تقارير عن أن اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا يفكر في مغادرة نادي الهلال خلال الفترة المقبلة، بعد الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا.

البداية كانت من مباراة استقلال دوشنبه:

وعانى بيريرا صاحب الـ26 عامًا من الانتقادات خاصة في مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

وكشف الإعلامي عناد الرشيد المقرب من الهلال عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب البرازيلي لا يشعر بالراحة في الهلال ويفكر في العودة من جديد لـ الدوري الإنجليزي.

وكان بيريرا انضم لـ صفوف الأزرق في صيف 2021 قادمًا من نادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.

وكان بيريرا مطلوبًا في ليستر سيتي ووست هام يونايتد الإنجليزيين، قبل أن يصدر بيانًا رسميًّا، يطالب خلاله، وست بروميتش، بالموافقة على انتقاله إلى الهلال، بعد إغراءات مالية ضخمة.

أرقام ماثيوس بيريرا مع الهلال في 25 لقاء:

وخلال 25 مباراة مع الهلال في كافة المسابقات، سجل ماثيوس بيريرا هدفين مع تقديم 12 تمريرة فقط للاعبين.