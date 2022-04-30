أكد ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على أن إدارته سوف تحاسب المقصرين بعد نهاية الموسم الحالي.

وعد ماجد النفيعي لجماهير الأهلي:

وتحدث النفيعي في تصريحات إعلامية نقلها الإعلامي عناد الرشيد المقرب من الراقي قائلًا: “نهاية الموسم سيتم محاسبة جميع أعضاء مجلس الإدارة، والعلاقات الشخصية ليس لها علاقة بالعمل”.

وأضاف النفيعي: “بعد الجلوس مع أعضاء مجلس الإدارة ومحاسبة المقصرين نهاية الموسم، سيبقى منهم من نحتاجه فقط”.

وبوقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن أن إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في ورطة حاليًّا بعد طلب عدد من الأعضاء الذهبيين في النادي عقد جمعية عمومية غير عادية.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج ”شوت” المذاع على قناة SSC: ”تأكيدًا لما سبق من معلومات على نية بعض الأعضاء الذهبيين في الأهلي لتقديم طلب جمعية عمومية وحسب المعلومات بالفعل تم رفع خطاب لإدارة الأهلي وتم استلام الخطاب”.

الأعضاء طلبوا عقد العمومية الثلاثاء الماضي:

وكان من المقرر عقد الجمعية العمومية غير العادية يوم الثلاثاء الماضي بناء على طلب من الأعضاء الذهبيين.

وكانت جماهير الراقي انتقدت إدارة ماجد النفيعي في أكثر من مناسبة بالموسم الحالي، كما طالبت برحيل الإدارة بسبب الإصرار على بقاء المدرب البلجيكي بيسنك هاسي، قبل أن تتم إقالته مؤخرًا.