وجه المدافع عبدالله مادو لاعب النصر، رأيًا صادمًا بشأن ثنائية البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسينت أبو بكر مع النصر في الموسم الحالي.

رأي صادم من مادو

وتحدث مدافع النصر لـ حساب الدوري السعودي للمحترفين عبر “تويتر” قائلًا: “لسه ما قدما الشيء المأمول منهما لأن عندهما أشياء أكثر خصوصًا أبوبكر كونه في البداية لم يشارك أكثر ولكن إلى الآن مردودهما كويس ولكن نأمل منهم الأكثر وباستطاعتهما تقديم أكبر من كده”.

أبو بكر يغيب عن مواجهة بني ياس

وبوقت سابق، أوضحت تقارير إعلامية أن المهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر سيغيب عن مباراة فريقه النصر الودية اليوم ضد فريق بني ياس الإماراتي.

وتتواجد بعثة النصر حاليًا في دولة الإمارات من أجل إقامة معسكر تحضيري استعدادًا لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الثالث من مايو المقبل.

وقال الإعلامي أحمد الجدي مراسل قنوات MBC عبر “تويتر” إن اللاعب الكاميروني صاحب الـ30 عامًا سيغيب عن مواجهة نادي بني ياس اليوم الجمعة بسبب الإصابة وعدم الجاهزية.