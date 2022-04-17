جبل طويق من أشهر معالم السعودية بل وشبه الجزيرة العربية، والتي يمكن رؤيتها من الفضاء، وتعد جبال طويق من أبرز المناطق الواقعة بين نجد والقصيم عند خطي عرض 26.06897 وخط طول 45.00245. تعتبر واحدة من الهضاب الضيقة المكونة من منحدرات الحجر الجيري، تمتد هذه الجبال لنحو 800 كيلومتر على الحدود الجنوبية لمدينة القصيم، والتي تمتد شمالاً، وبالقرب من منطقة الربع الخالي ووادي الدواسر من الجنوب، وترتفع هذه الجبال حوالي 100 متر، ويبلغ عرضها حوالي 20 كم من المركز وفيما يتعلق بالشمال، والجوانب الجنوبية تقدر بنحو 10 كم.

سبب تسمية جبل طويق

ويعود تسمية جبل طويق بهذا الاسم، لأنه يتكون من طبقات تشبه الحلقات أو القوس أو الهلال، وكان يطلق عليه قديما جبل العارض لأنه سد الطريق أمام المسافرين أثناء سفرهم بين المنطقة الشرقية والغربية، ومن أشهر القصائد هذا الجبل قصيدة جبل طويق التي كتبها عبدالله السعودي.

جبل طويق مم يتكون؟

جبل طويق مصنوع من الطين والحجر الجيري، وهو غني أيضًا بالحفريات التي تصف التاريخ القديم للمملكة، بالإضافة إلى الشعاب المرجانية والحفريات والأصداف والأمون والكائنات الحية التي تعرضت للرواسب من حوالي 160 مليون شخص وتحولت إلى مصدر مهم لآبار النفط وهو من أكبر الحقول في المنطقة الشرقية.

ما أهمية جبال طويق

تعتبر منطقة جبل طويق من مناطق المملكة ذات الأهمية الكبرى وتكمن أهميتها في الآتي

1- جبل طويق معلم طبيعي مهم يجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

2- جبل طويق معلم ثقافي واجتماعي وترفيهي وممر للعديد من الرحلات التجارية.

3- تحتوي على العديد من الخزانات البترولية لاحتوائها على مرتفعات الجوراسي الوسطى.

4- تقام العديد من مسابقات الاستجمام والرحلات في المنطقة.

معالم و آثار في جبال طويق

يحتوي جبل طويق على العديد من المعالم السياحية التي تجعله محط أنظار الكثير من السياح حول العالم، ومن أشهر المعالم الأثرية في المنطقة، حيث يحتوي الجبل على معالم إسلامية أشهرها طريق أبي الذي بني في العصور الإسلامية المبكرة.

تتكون المنطقة من سلسلة جبال تحتوي على آثار تجسد القوة والقوة، كما يحتوي جبل طويق على العديد من النقوش الأثرية المنقوشة في الكهوف، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 5000 عام.

أبرز الأودية في جبال طويق

يتكون جبل طويق من حوالي 40 واديًا والتي تعد معلمًا مميزًا للمنطقة، وأشهر هذه الوديان

– وادي حنيفة يقع في منطقة العيينة شمال العاصمة الرياض حتى روضة التضحية، ويتدفق هذا الوادي إلى العديد من الروافد.

– وادي نصح يقع في الجهة الجنوبية للعاصمة الرياض، وينقسم إلى جزأين شمالي وجنوبي.

– جبل عالية يعتبر من المرتفعات ذات التضاريس الوعرة والعديد من الوديان والنباتات.

– فردات شما وهي أعلى نقطة في الجبل حيث يبلغ ارتفاعها 1170 م عن سطح الأرض.

– خشم الخلاطة تقع في الجهة الغربية من محافظة الحارق، ويبلغ ارتفاعها حوالي 1131 م عن سطح البحر.

– قلعة حفرة في الصخور تجمع مياه الأمطار وتحتجزها مدة طويلة.