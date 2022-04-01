يعد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، وهو أشهر المراصد في السعودية، ويقع على طريق الملك خالد.

جهاز أوبتيرون:

يستخدم المرصد الفلكي لجامعة المجمعة جهاز أوبتيرون، وهو تلسكوب رقمي مقاس “6 إنشات” مهمته رصد الهلال نهارًا إضافة لقدرته على تصوير الأجرام السماوية في نطاق المجموعة الشمسية كما يستطيع تصوير النجوم اللامعة.

مرصد سدير التابع لجامعة المجمعة:

وتم اختيار مدينة حوطة سدير لرصد وترائي الأهلة من قبل فريق علمي متخصص من أساتذة الفلك بجامعة الملك سعود قديمًا، والذين أمضوا ما يقارب من 6 أشهر، حتى أجمعوا على تحديد موقع يقع جنوب غرب مدينة حوطة سدير كأفضل موقع للترائي، ومتابعة حركة الأجرام السماوية والمجموعات النجمية.