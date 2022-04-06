تم اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يُسمى متغير XE، وهو مزيج من نوعين مختلفين من الفيروسات، فماذا يعرف الخبراء عنه حتى الآن؟

ما هو متغير XE من فيروس كورونا ؟

تم اكتشاف الحالة الأولى لمتغير XE في يناير، واعتبارًا من 22 مارس، تم رصد 637 حالة من السلالة في المملكة المتحدة، ولم يتم العثور عليه داخل حدود أي دولة أخرى على وجه الأرض.

وهذه السلالة عبارة عن مزيج من سلالة BA.1 أو أوميكرون، التي تسببت في تفشي انتشار عالمي هائل في أواخر عام 2021، ومتغير BA.2 المعروف باسم الشبح الناشئ مؤخرًا.

ووجدت أحدث البيانات من مسؤولي الصحة العامة في المملكة المتحدة أن السلالة الجديدة لا تمثل سوى 1% من حالات الإصابة في البلد، ويعتقدون أنها أكثر عدوى من سابقاتها.

هل المتغير الجديد مقلق؟

وتعتقد منظمة الصحة العالمية (WHO) أن متغير XE مُعدٍ أكثر بنسبة 10% من سلالة الشبح، مما يجعله أكثر نسخة معدية معروفة من الفيروس، لكن أعراضه ليست قوية، بل أشبه بالإصابة بنزلات البرد.

وتقول منظمة الصحة العالمية، التي غالبًا ما تكون في الجانب الأكثر حذرًا في الأمور المتعلقة بالوباء، إنها لا تُظهر الكثير من القلق بشأن المتغير حتى الآن.

وكتبت المنظمة في التقرير: ينتمي XE إلى متغير أوميكرون حتى يتم الإبلاغ عن اختلافات كبيرة في خصائص الانتقال والمرض وشدة العدوى.

وتواصل منظمة الصحة العالمية مراقبة وتقييم مخاطر الصحة العامة المرتبطة بالمتغيرات عن كثب، جنبًا إلى جنب مع متغيرات فيروس سارس- كوف-2، وستقدم تحديثات كلما توفرت أدلة أخرى.

وليست هذه هي السلالة المؤتلفة الأولى التي تظهر في الأشهر الأخيرة، وقد فشلت الإصدارات السابقة في إحداث تأثير كبير.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم اكتشاف متغير دلتاكرون، وهو مزيج من أوميكرون وسلالة دلتا التي سيطرت على النصف الثاني من عام 2021 في الولايات المتحدة، في جميع أنحاء العالم، ومثل XE، تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة، ثم في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن XE لم يصل إلى الولايات المتحدة حتى الآن، إلا أن ظهور متغير الشبح في الأسابيع الأخيرة كان مصدر قلق لبعض المسؤولين، حيث كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن السلالة التي تعد معدية بنسبة 30 % من أوميكرون تشكل الآن 72% من حالات التسلسل في الولايات المتحدة.

10 أعراض جديدة

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت خدمة لصحة الوطنية في المملكة المتحدة NHS، إنها رصدت أعراضًا جديدة تتعلق بفيروس كورونا وهم كالتالي: