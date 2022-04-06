يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال بعد غد، مواجهة الشارقة الإماراتي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

نتيجة أول مباراة في رمضان الماضي:

وكان الزعيم خاض مباريات دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا في رمضان من العام الماضي، حيث واجه نادي أولماليك الأوزبكي، وانتهت المباراة وقتها بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل لـ الزعيم لاعب نادي أولماليك ساردور رحمنوف بالخطأ في مرماه، والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

ويستعد الزعيم بطل آخر نسخة في دوري الأبطال الآسيوي، لمواجهة فريق الشارقة في الجولة الأولى بعد غدٍ في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

الهلال يعاني من الضغط:

وفي وقت سابق، أكد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز أن الهلال يُعاني من ضغط المباريات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الشارقة يمتلك لاعبين جيدين.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في المجموعة الأولى بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والتي تضم كلًّا من؛ الشارقة، الريان القطري والاستقلال الطاجيكي، ويبدأ مشواره أمام الفريق الإماراتي، يوم الجمعة.

تحدث رامون دياز عن أولى مواجهات الهلال في دوري أبطال آسيا 2022، قائلًا: “الشارقة فريق معروف لدينا، غير مدربه منذ فترة ولديه لاعبون جيدون وأعرفهم بشكل جيد”.

وتابع المدير الفني الأرجنتيني تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد الشارقة، قائلًا: “ضغط المباريات أمر طبيعي جدًّا، ولذلك يجب أن نديره بشكل جيد وإراحة بعض اللاعبين”.