قدمت القائم بأعمال بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقالت سترونغ: نيابة عن بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية أود أن أعرب عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشعب المملكة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنين أن يعم الفرح والسلام والرخاء على الجميع خلال هذا الشهر الكريم.

توطين العلاقات:

وتابعت: مع ثبوت رؤية هلال رمضان أتمنى لكم شهر مليء بالطاعات، وأن يكون هذا الشهر فرصة لتجديد الإيمان وتوطيد العلاقات والصداقات، وحتمًا سيكون شهر رمضان هذا مبهجًا خصوصًا بعد أن استطاعت المملكة تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا، حيث يمكننا الآن الاحتفال مرة أخرى مع العائلة والأصدقاء.

وأضافت سترونغ: جميعنا في بعثة الولايات المتحدة لدى المملكة ممتنون لعلاقات الصداقة الدافئة التي تربطنا بالشعب السعودي ولفرصة قضاء هذا الشهر الكريم مع أصدقائنا في جميع أنحاء المملكة.