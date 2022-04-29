يواصل موسى ماريجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أداءه المميز مع الزعيم في جميع المسابقات على المستويين المحلي والقاري، رغم غيابه التهديفي.

ماريجا ضمن العناصر الأساسية:

ومن المقرر أن يكون اللاعب ضمن العناصر الأساسية لنادي الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يعود الزعيم عبر بوابة الفيحاء في الجولة الـ26، يوم الثلاثاء القادم .

وشهدت مشاركات اللاعب مع نادي الهلال خلال دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، تراجعًا كبيرًا في مستوى النجم المالي، حيث لم يتمكن من التسجيل أو الصناعة خلال المواجهات القارية.

أرقام موسى ماريجا مع الهلال:

وشارك المالي موسى ماريجا مع نادي الهلال خلال 31 مباراة في جميع المسابقات، تمكن من تسجيل 11 هدفًا، فضلًا عن أربع تمريرات حاسمة.

واستطاع ماريجا التسجيل مع الهلال في الدوري السعودي برصيد 10 أهداف، وصنع هدفين، فيما سجل وصنع مرة واحدة في كأس العالم للأندية، وقدم تمريرة حاسمة في كأس السوبر المحلي.

ماريجا الأكثر صناعة للفرص:

وعلى الرغم من الغياب التهديفي الذي يعيشه اللاعب موسى ماريجا مع نادي الهلال ضمن منافسات دوري المجموعات الآسيوي المنقضي، إلا أنه قدم أداء مميزًا ولافتًا للنظر مع الزعيم في باقي البطولات.

ويُعد ماريجا، هو أكثر من صنع فرصًا في نادي الهلال هذا الموسم، في جميع المسابقات، برصيد 58 فرصة، مما أعطى النجم المالي أهمية كبيرة في خط الهجوم الهلالي.