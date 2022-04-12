أعرب المدير الفني اليوناني مارينوس أوزونيديس عن سعادته بمستوى الفيصلي ضد السد القطري، مشيدًا بالروح القتالية للاعبين.

مارينوس يشيد بمستوى اللاعبين:

وعلق مارينوس على الأداء في مباراة الفيصلي ضد السد قائلًا: “أهنئ لاعبي فريقي ليس على الفوز فقط لكن على المجهودات طوال المواجهة، ولو خسرنا لم يقل فخري باللاعبين”.

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي، قائلًا: “كُنا محظوظين في الدقائق الأخيرة ودافعنا حتى بتافاريس، وسواء تأهلنا أم لا، الأهم لدينا أن يكون لاعبونا بروح قتالية وحماس”.

الفيصلي ضد السد:

ولعب الفيصلي ضد السد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بفوز عنابي سدير بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد السد القطري عند نقطة واحدة في المركز الثالث.