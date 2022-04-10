يترقب الفرنسيون نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي عقدت اليوم وسط مؤشرات بحصول الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته ماريان لوبان على نسبة متقاربة من الأصوات في سيناريو يشبه انتخابات 2017.

تقدم إيمانويل ماكرون ومارين لوبان

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن استفتاء آراء الناخبين أظهر تقدم المرشحين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث حصل كل منهما على 24٪ من الأصوات.

وأشارت إلى أن جان لوك ميلانشون حصل على 19% من الأصوات في المركز الثالث، يليه إريك زمور بـ8%، وفاليري بيكريس بـ8% من الأصوات.

المشاركون والمقاطعون

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية 65 بالمئة حتى الساعة الخامسة بتوقيت باريس، بتراجع قدره 4,4 نقاط مقارنة بانتخابات 2017 (69,42 بالمئة)، بحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة الداخلية.

في المقابل، فإن هذا الإقبال يزيد 6,5 نقاط عن ذلك الذي سُجل عام 2002 (58,45 بالمئة)، عندما بلغ الامتناع عن التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية نسبة غير مسبوقة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة الممتنعين عن التصويت ستكون في حدود 26 % من أصوات الناخبين البالغ عددهم أكثر من 48 مليون ناخب.