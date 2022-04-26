تواجد النجم الفرنسي مالودا في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء الاثنين، ضمن معسكره الإعدادي في أبو ظبي.

مالودا يحاضر اللاعبين:

واشتمل مران الفريق على محاضرة تحفيزية من مالودا، حيث أشاد بما شاهده خلال المعسكر، وقال: “شكرًا لكم على الدعوة، سعيد بتواجدي خلال الفترة الحالية، وأتمنى أن أضيف ولو شيئًا بسيطًا لمساعدة الفريق”.

وأضاف مالودا في المحاضرة: “الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق يملك إمكانيات ومواهب وقادر على تجاوز الصعوبات المقبلة في الدوري”.

وأشار إلى أنه خلال مسيرته الاحترافية عاش فترات صعبة ومشابه لوضع فارس الدهناء، ولكن تمكن من تجاوزها بالتحدي والمثابرة والإصرار لتحقيق الهدف، وتم تسليم مالودا درعًا تذكاريًّا في نهاية المحاضرة.

الاتفاق يستأنف تدريباته

وعلى الصعيد الميداني، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته على ملعب مقر معسكره، استعدادًا لمواجهة الظفرة الاماراتي، يوم الخميس المقبل، في سادس المواجهات الودية.

وقام المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بمحاضرة اللاعبين بالفيديو، ثم أدوا تدريبات استرجاعية للمجموعة التي خاضت ودية العين، فيما استكمل بقية اللاعبين التدريب من خلال تمارين لياقية بالجري ثم بالكرة، ومناورة على جزء من الملعب.

وفي السياق ذاته، خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى فحص الـPCR والذي يسبق ودية الظفرة الاماراتي في ختام معسكره الإعدادي.