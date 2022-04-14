تأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التعادل السلبي مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

ملخص المباراة:

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى في إنجلترا، بفوز مان سيتي بهدف دون رد سجله البلجيكي كيفن دي بروين.

وحاول فريق الأتلتيكو الضغط هجوميًّا منذ بداية المباراة ولكن دون جدوى، في ظل تألق غير طبيعي من حارس مان سيتي، البرازيلي إيدرسون.

مانشستر سيتي يضرب موعدًا مع ريال مدريد:

وحافظ السيتي على نظافة شباكه طوال المباراة، ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني، المتأهل أول أمس الثلاثاء على حساب فريق تشيلسي الإنجليزي.