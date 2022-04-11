رد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على تصرف اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك بعد تحطيمه هاتف مشجع صغير لنادي إيفرتون، بعد مباراة الفريقين أول أمس السبت في الدوري الإنجليزي.

وكانت والدة الطفل قالت عبر حسابها في “تويتر” بعد المباراة: “مباراة جميلة في كرة القدم مع نجلي جاك تحولت إلى شكوى إلى الشرطة، لأن رونالدو حطم هاتفه، أثناء تسجيل خروج اللاعب وهو غاضب”.

والدة مشجع إيفرتون تعلق على تصرف كريستيانو رونالدو

وأضافت: “أنا مصدومة مما فعل لاعب مان يونايتد، كيف يصف نفسه باللاعب المحترف ويفعل هذا بطفل من عمر أطفاله؟، هؤلاء اللاعبون مخربون وبلطجية كيف يمكن أن يصف شعوره إذا حدث هذا الأمر لطفل من أطفاله”.

وذكرت صحيفة ” ميرور” البريطانية أن مان يونايتد أعرب عن ارتياحه بعد اعتذار رونالدو، كما أضافت الصحيفة أن النادي لا يخطط لإيقاف اللاعب أو تغريمه ماليًا.

رونالدو يعتذر

ورد النجم البرتغالي على تصرفه عبر حسابه في ” الإنستجرام” قائلًا: “الأمر ليس بالسهل للتعامل مع هذا الأمر محزن، ويجب علينا أن نكون محترمين وصبورين مع الآخرين، وخاصة الأطفال والشباب، أريد أن أعتذر عما بدر مني، وأدعو هذا الطفل لحضور مباراة لليونايتد في أولد ترافورد كدليل على الروح الرياضية واعتذاري أيضًا”.