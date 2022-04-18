كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن الطريقة السليمة لشراء الذهب خاصة مع كثرة الأنواع والأشكال في السوق المحلية.

فيديو | ما هي الطريقة السليمة لشراء الذهب؟

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس توضح لمراسل #الإخبارية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/113mHXX04u — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 18, 2022

أنواع الذهب

وقال المهندس وائل الذياب مدير المواصفات الإلكترونية والكهربائية بالهيئة إن هناك 4 أنواع، أولها عيار 18 ونسبة النقاء فيه لا تتجاوز 750 جزءًا من الألف أما عيار 21 فتكون نسبة النقاء فيه 875 جزءًا من الألف بينما تكون في عيار 22 في حدود 916 جزءًا من الألف أما عيار 24 فهو الذهب الخالص.

وتابع الذياب خلال استضافته في قناة الإخبارية إن المشتري عليه التأكد من العيار والفصوص وسلامة المشغولات الذهبية بوجه عام.