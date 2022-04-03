أوضح استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر الحد المسموح به يوميًّا من التمر.
الحد المسموح من التمر:
وقال النمر في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه للشخص السليم ولكنه خامل بدنيًّا (لا يمارس أي نشاط رياضي) ولديه زيادة وزن وقابلة للسكري يُنصح بألّا يتجاوز 5 تمرات يوميًّا، أمّا النشِط بدنيًّا وليس لديه سمنة ولا سكري ولا قابلية للسكري فلا حرَجَ عليه.
السمنة والسكري:
وأردف: أمّا الشخص الذي يعاني من السمنة وسكره التراكمي مرتفع فوق ٧% ولا يمارس أي نشاط بدني (لاحتكاك المفاصل مثلًا) فأنصحه باجتناب التمر نهائيًّا؛ حتى يستطيع الوصول لدرجة التحكم بالسكري وإنزال وزنه.
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