استراتيجية القوى البشرية في الصناعات العسكرية
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توطين نظام زرقاء اليمامة
وفي وقت سابق أعلنت الهيئة على هامش معرض الدفاع العالمي عن توطين نظام مراقبة جديد متعدد الاستخدامات باسم “زرقاء اليمامة -زالي” من تصنيع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية.
ويمثل النظام خطوة مهمة على صعيد توطين أنظمة المراقبة الكهروبصرية في المملكة، ونقلة نوعية على مستوى هذه الأنظمة ودقتها، ومساهمته في سد الحاجة السوقية من الأنظمة الكهروبصرية، حيث يتميز نظام “زرقاء اليمامة” بأنه متعدد الأغراض للمراقبة والرصد والتتبع، ويقدم أداء عاليًا في عمليات المراقبة، كما يتمتع بخاصية المرونة في التشغيل عن طريق أنظمة تحكم مختلفة، مع تكيفه على وضعيات استخدام متعددة تتناسب مع كل مهمة.
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