كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي عن وجود مبادرات ومشاريع مرتقبة تعزز القدرات البشرية الوطنية في القطاع.

وقال العوهلي : خلال السنوات القليلة الماضية تضاعف إقبال أبناء وبنات الوطن على هذا القطاع الواعد، ومعظمهم يعمل على تقنيات معقدة، الأمر الذي يبعث فينا الثقة على المضي بعزم نحو تحقيق مستهدفاتنا. وتابع : هناك مبادرات ومشاريع سنعلن عنها قريبا بإذن الله وكلها مصممة لتعظيم القدرات البشرية الوطنية بالقطاع.

يذكر أن الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الصناعات العسكرية يُعدُ من الأولويات الاستراتيجية للقطاع، لذلك جاءت استراتيجية القوى البشرية بالقطاع لتساهم في تحقيق مستهدفات هذا القطاع الواعد.

استراتيجية القوى البشرية في الصناعات العسكرية

وتعتمد استراتيجية القوى البشرية على ما يلي:

التعليم والتدريب والتطوير.

التوجيه والإرشاد.

السياسات والتمكين.

توطين نظام زرقاء اليمامة

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة على هامش معرض الدفاع العالمي عن توطين نظام مراقبة جديد متعدد الاستخدامات باسم “زرقاء اليمامة -زالي” من تصنيع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية.

ويمثل النظام خطوة مهمة على صعيد توطين أنظمة المراقبة الكهروبصرية في المملكة، ونقلة نوعية على مستوى هذه الأنظمة ودقتها، ومساهمته في سد الحاجة السوقية من الأنظمة الكهروبصرية، حيث يتميز نظام “زرقاء اليمامة” بأنه متعدد الأغراض للمراقبة والرصد والتتبع، ويقدم أداء عاليًا في عمليات المراقبة، كما يتمتع بخاصية المرونة في التشغيل عن طريق أنظمة تحكم مختلفة، مع تكيفه على وضعيات استخدام متعددة تتناسب مع كل مهمة.