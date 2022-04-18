أقام صاحب متحف ابن دحيم التراثي وأعضاؤه بقرى وادي العمل بمحافظة سراة عبيدة مبادرة تعزيز العطاء لإفطار الصائمين، بحضور عدد كبير من المقيمين من عمالة البلدية والجاليات.

ترحيب بالحضور والمبادرة:

ورحب مالك المتحف حسين بن دحيم الزهيري بالحضور الكريم، منوهًا بأن تلك المبادرة ما هي إلا ما تعلموه من رجل المبادرات الأمير تركي بن طلال وتوجيهاته السديدة.

ترابط إسلامي وأخوي:

وتابع أن المبادرة تهدف إلى الترابط الإسلامي والأخوي بين المواطن والمقيم، مقدمًا شكره وتقديره إلى محافظ سراة عبيدة ورئيس البلدية ولمدير الشرطة ولجميع المشاركين على تعاونهم في إنجاح المبادرة.