أقام صاحب متحف ابن دحيم التراثي وأعضاؤه بقرى وادي العمل بمحافظة سراة عبيدة مبادرة تعزيز العطاء لإفطار الصائمين، بحضور عدد كبير من المقيمين من عمالة البلدية والجاليات.
ترحيب بالحضور والمبادرة:
ورحب مالك المتحف حسين بن دحيم الزهيري بالحضور الكريم، منوهًا بأن تلك المبادرة ما هي إلا ما تعلموه من رجل المبادرات الأمير تركي بن طلال وتوجيهاته السديدة.
ترابط إسلامي وأخوي:
وتابع أن المبادرة تهدف إلى الترابط الإسلامي والأخوي بين المواطن والمقيم، مقدمًا شكره وتقديره إلى محافظ سراة عبيدة ورئيس البلدية ولمدير الشرطة ولجميع المشاركين على تعاونهم في إنجاح المبادرة.
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