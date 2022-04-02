يخطط المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، لتحقيق رقم تاريخي غدًا في حال أقصى نادي الشباب من الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال يرغب في الفوز الثامن على التوالي مع رامون دياز:

ويرغب الهلال في عبور الشباب، من أجل التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في انتظار الفائز من الفيحاء والاتحاد.

وفي حال تأهل الهلال، فإن الزعيم سيحقق الفوز الثامن على التوالي تحت قيادة المدير الفني رامون دياز، كما سيحقق دياز إنجازًا فريدًا، بقيادة الهلال لتحقيق 8 انتصارات في أولى 8 مباريات، منذ بدء ولايته الثانية مع الزعيم.

ومع الفرق التي دربها دياز سابقًا، حقق المدرب الأرجنتيني 7 انتصارات مع فريق سان لورينزو الأرجنتيني ثم حقق 6 انتصارات متتالية مع نادي بيراميدز المصري و7 انتصارات متتالية مع نادي الهلال حتى الآن في ولايته الثانية.

انتصارات كبيرة لـ الهلال مع دياز:

وحقق دياز انتصارات مميزة في العديد من مباريات القمة، حيث فاز على الشباب (5/ 0)، والنصر (4/ 0)، والاتحاد (2/ 1)، والأهلي (4/ 2) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما تمكن الهلال من عبور النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة (2/ 1).