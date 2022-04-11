تُستأنف غدًا الثلاثاء مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بإقامة مباراتين في دور الإياب.

موعد مباراتي الغد

المباراة الأولى ستكون بين فريقي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وتُقام في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد.

المباراة الثانية بين فريقي بايرن ميونخ الألماني وفياريال الإسباني وتُقام في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة وتُقام على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

نتائج مباراتي الذهاب

يذكر أن لقاء الذهاب بين تشيلسي والريال، كان انتهى بفوز الريال بثلاثية لهدف، بينما فاز فياريال على بايرن ميونخ بهدف دون رد في إسبانيا.