واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية؛ ممثلة بالأمن العام، في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

تسول بلافتة:

وقبضت شرطة عسير على أحد الأشخاص بعد تسوله بشكل مباشر أمام أحد المجمعات التجارية حاملًا لافتة تشير للتسول مكتوب عليها “أعطه عشرة”.

كما تم ضبط شخصين يتسولان بشكل مباشر داخل أحد الجوامع وبحوزتهما مبالغ مالية، كما تم القبض على شخص يستعطف المارة أمام المحلات التجارية، وتم إحالته لجهات الاختصاص