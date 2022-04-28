ظهر النجم متعب الحربي بشكل مميز مع الشباب في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2022، لينافس على جائزة خاصة.

متعب الحربي ينافس ميرزا بيكنازاروف

وأشار حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على “تويتر”، إلى أن متعب الحربي ولاعبي فريق آهال، ميرزا بيكنازاروف خطفا الأنظار في الجولة السادسة، واستعرض أبرز أرقامهما، مطالبًا من الجماهير التصويت للأبرز.

وبلغت دقة تمريرات متعب الحربي صاحب الـ22 عامًا، 88.9%، وقدم تمريرة حاسمة، وقام بصناعة 4 فرصة، فيما وصلت دقة تمريرات بيكنازاروف صاحب الـ21 عامًا 84.1%، وسجل هدفًا وصنع 3 فرص.

الشباب في دوري أبطال آسيا

ولعب الشباب ضد الجزيرة الإماراتي بالأمس ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، ونجح الليوث في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 16 نقطة، ليحقق أعلى عدد نقاط في تاريخ مشاركاته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ولم يتلقَّ أي هزيمة خلال مرحلة المجموعات.