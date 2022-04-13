أعلن الأمن العام القبض على عدد من المتهمين بسبب ارتكاب جرائم متنوعة في مختلف المناطق.

مخدرات وسلب:

وذكر حساب الأمن العام على موقع تويتر، أنه تم القبض على مقيم من القبائل النازحة بحوزته 26 ألف ريال مزيفة و10 أقراص من مخدر الإمفيتامين المخدر و4 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالحدود الشمالية، كما تم القبض على رجل ظهر عبر فيديو وهو يعتدي على امرأة بسلب حقيبتها أثناء سيرها بأحد الطرق العامة بالقريات.

حوادث جنائية:

كذلك ألقى الأمن العام القبض على 3 مواطنين نفذوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة 3 مركبات ومواقع تحت الإنشاء ونشل وسلب أشخاص والسطو عليهم بالدمام، وكذلك مواطن بحوزته 226 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبته بعسير.