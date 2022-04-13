رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بإعلان النقل السلمي لصلاحيات الحكومة اليمنية الشرعية من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، لمجلس القيادة الرئاسي للحكومة اليمنية.

وأعرب أعضاء المجلس في بيان صحفي حول اليمن، عن أملهم وتوقعهم أن يشكل ذلك خطوةً مهمة نحو الاستقرار وتسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد بدء الهدنة في 2 أبريل.

كما رحب الأعضاء بحزمة الدعم الاقتصادي البالغة 3 مليارات دولار التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية والإمارات، والتزام المملكة الإضافي بقيمة 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.

وأشادوا بإسهام مجلس التعاون الخليجي وأعضائه في دعم السلام، وتعزيز الحوار السياسي، ومعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، معربين عن دعمهم الكامل للمجلس التشريعي للحكومة اليمنية في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية العاجلة للشعب اليمني.