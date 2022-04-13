رحب مجلس الأمن بحزمة المساعدات الاقتصادية التي أقرتها السعودية والإمارات لدعم الاقتصاد اليمني بشكل عاجل.

وطالب المجلس الحوثيين، بالتعاون مع المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن خطوة مهمة نحو الاستقرار.

وحث المجلس الحوثيين على التعاون مع جهود المبعوث الأممي لوقف شامل لإطلاق النار.

دعم السعودية والإمارات

وكانت المملكة والإمارات قررتا تقديم مليارَي دولار أمريكي مناصفة دعمًا للبنك المركزي اليمني، فيما قررت المملكة تقديم مليار دولار أمريكي منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

خطة الاستجابة الإنسانية

كما أعلنت المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية، وتدعو لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.