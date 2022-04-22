استقبلت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة مستشار وزير الدفاع رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني للشؤون الإسلامية – السيد عاصم حافظ-، والرائد نفيد محمد، والمقدم ركن عبدالرحمن السبيعي ممثل وزارة الدفاع السعودي، والوفد المرافق لهم، وكان في استقبالهم المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام الأستاذ أحمد بن مساعد السويهري.

مراحل صناعة كسوة الكعبة

وفي بداية الزيارة رحب “السويهري بالحضور ثم اطلعوا على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها بالمملكة العربية السعودية ومراحل استبدالها، وقد أشادوا بما رأوه من إتقان وتفان في صناعة الكسوة والاهتمام بأدق كافة تفاصيلها وتهيئة المواد الأولية لها، كما تعرفوا على آلية تطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من الحرفة والإتقان والجودة.

وأعربوا عن عظيم امتنانهم للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والمستشار وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الأستاذ عبدالحميد بن سعيد المالكي لإتاحة هذه الفرصة الكريمة التي أثرت معلوماتهم واطلاعهم على ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود عظيمة -رعاها الله – في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وكسوة الكعبة المشرفة خاصة، وتذليل كافة سبل الراحة في خدمة الحجاج والمعتمرين داعين الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين، وفي نهاية الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية.