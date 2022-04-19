اطلع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، في مكتبه بالإمارة اليوم، على التقرير السنوي لإنجازات وأعمال جمعية ألفة للتنمية الأسرية للعام 2021 قدمه رئيس مجلس إدارة الجمعية مشعل بن عبدالله الشريع، بحضور عضو مجلس الإدارة سلمان العقيل ومدير الجمعية نايف الشريهي ورئيس الإصلاح الأسري حامد العنزي.

دعم القطاع الثالث

وفِي بداية اللقاء نوه سموه بما تلقاه الجمعيات الأسرية بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين -حفظهما الله – مؤكدًا على الدور الفعال والهام الذي تقدمة جمعية ألفة للتنمية الأسرية بالمحافظة، في تنفيذ عدد من البرامج الأسرية والاجتماعية التي تساهم في استقرار الأسر وزرع الألفة والمحبة بيت أفرادها ولها تأثير إيجابي على المجتمع.

إنجازات جمعية ألفة

عقب ذلك، قدم رئيس مجلس الادارة، شرحًا موجزًا عن إنجازات الجمعية خلال الفترة الماضية والتي استفاد منها أكثر من 3800 مستفيد ومستفيدة في مجال التدريب والتطوير والتأهيل، في حين بلغت عدد المبادرات والبرامج الأسرية 10 مبادرات بالإضافة تحقيق نسبة 60% في مبادرة الإصلاح الأسري، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الطفل المحضون 104 أطفال، وهي مبادرة بالتعاون مع محكمة الأحوال الشخصية بحفر الباطن لتقديم خدمة المصالحة الأسرية والاجتماعية ورعاية الطفل المحضون.

وأعرب محافظ حفر الباطن عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الجمعية ولجميع العاملين فيها على هذه الجهود المباركة، سائلًا الله عز وجل مزيدًا من العون والنجاح في سبيل ما يقدمونه من أعمال وجهود ملموسة بناءة في شؤون الأسرة.