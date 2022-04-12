أوقفت محال الخياطة الرجالية في حفر الباطن طلبات تفصيل الملابس في وجه المواطنين الذين تسابقوا للحاق بتفصيل ثياب العيد، واضطر البعض لشراء ملابس جاهزة لأبنائهم.

وكشف مستثمر بمحالّ الخياطة لـ “المواطن” أن السبب يعود لنقص الخياطين المفصلين للثياب وكذلك تزامن دخول فصل الصيف مع موسم رمضان والعيد.

وأكد البائع عبدالله، أنهم توقفوا عن استقبال طلبات التفصيل منذ يومين؛ وذلك نتيجة نقص العمالة الذي انخفضت أعدادها بعد قرارات التصحيح التي نفذتها وزارة التجارة.

وأشار إلى أنهم حددوا يوم 26 من شهر رمضان للانتهاء من تفصيل كل طلبات الثياب، لافتًا أن الأسعار مختلفة حسب الجودة والتطريز.