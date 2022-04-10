كشف الحارس المصري محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري، حقيقة توقيع عقود الانضمام إلى نادي النصر.

محمد أبو جبل أبدع مع منتخب مصر في الكاميرون

وكان أبو جبل خطف الأنظار بعد تألقه مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أُقيمت في الكاميرون، على الرغم من خسارة اللقب أمام منتخب السنغال في المباراة النهائية.

وقال حارس الزمالك في تصريحات إعلامية لـ قناة MBC مصر: ” لم أوقع عقود الانضمام إلى النصر، وأنا مستمر في الزمالك، وكل ما قيل حول توقيع العقود مع النصر، مجرد شائعات”.

وأضاف: “أريد البقاء في الزمالك، ولم اشترط على النادي من أجل تجديد عقدي”.

رغبة مدرب النصر

يذكر أن النصر يمتلك في قائمة المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، الحارسين وليد عبد الله وأمين بخاري، إضافة إلى المعار نواف العقيدي إلى الطائي لـ6 أشهر فقط.

وكان ميجيل روسو أبدى رغبته بالتعاقد مع حارس خلال فترة الانتقالات الصيفية.