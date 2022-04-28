اختارت مجلة Communicate، المختصة في مجال الاتصال والإعلام والإعلان بمنطقة الشرق الأوسط، محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية والرئيس التنفيذي للشركة العربية للإعلانات، ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرًا في مجال الإعلام والإعلان.

تصدر سعودي لأول مرة:

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها السعوديون قائمة القادة الأعلى تأثيرًا وقوة ونجاحًا ضمن تقييم واختيار المجلة، وذلك بعد منافسة مع أهم 30 شخصية عربية ومن جنسيات مختلفة.

ويأتي اختيار محمد الخريجي وفق معايير وبيانات دقيقة معتمدة في هذه الصناعة، حيث تجاوز الخريجي أسماء عربية قيادية ومؤثرة كانت مسيطرة منذ سنوات في هذه القائمة.

جهود وطاقات سعودية شابة:

وعكس التصنيف الجهود والطاقات السعودية الشابة والمؤثرة والتي نجحت في أن تكون لها قوة قيادية تحقق هذا الإنجاز المهم للمملكة في ظل رؤية 2030، من خلال توفير بيئة أعمال تنافسية مرنة تميزت بتحول رقمي على أعلى المعايير العالمية وحراك تنموي حكومي وجهود كبيرة لحكومة المملكة لتوفير مشاريع نوعية وبنى تحتية مكنت هذه القيادات من استقطاب أفضل الطرق الابتكارية واختيار أحدث الأساليب في مجال الإعلام والإعلان لتحقيق نجاحات استثنائية ملموسة عالميًّا.