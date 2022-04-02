أكد الإعلامي الرياضي محمد العنزي على أن المنتخب السعودي قادر على الوصول لربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

#سلطان_الغشيان: هل ممكن نصل إلى دور الثمانية ؟

محمد العنزي : كل شيء ممكن .. المجموعة ليست صعبة ولا سهلة .. هذا الجيل لديه فرصة أن يحقق أفضل ما حققه جيل 94 .. كل الإمكانيات متوفرة . ⁦#ShahidVIP⁩#قرعه_كاس_العالم_2022 ⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/uc5EPe8ny8 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 1, 2022

الإعداد سلاح المنتخب السعودي للنجاح والتألق:

وقال العنزي في برنامج “أكشن مع وليد”: “مجموعة المنتخب السعودي بالمونديال، ليست صعبة أو سهلة، ولكن يجب الإعداد جيدًا من أجل تحقيق النتائج الإيجابية”.

وأضاف العنزي: “من الممكن وصول الأخضر لدور الثمانية والجيل الحالي للمنتخب السعودي لديه كل الأشياء المتوفرة للنجاح، عكس جيل 1994 الذي اعتمد على موهبته الفطرية”.

قرعة كأس العالم اليوم الجمعة كشفت عن تواجد الأخضر بالمجموعة الثالثة المكونة من “الأرجنتين، المكسيك، بولندا”.