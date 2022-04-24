أكد الحارس محمد العويس، حارس مرمى نادي الهلال، على أن التعادل مع نادي الشارقة الإماراتي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا كان غير مرضٍ لزعيم آسيا.

محمد العويس يعلق:

وقال العويس بعد المباراة: “تعادل غير مرضٍ وهذا حال كرة القدم”.

وأضاف العويس: “خلصنا الأهم ولدينا استحقاقات مهمة في الدوري والكأس”.

وواصل حارس الهلال قائلًا: “طبيعي يتغير رتم الفريق بسبب التدوير”.

ملخص مباراة الهلال ضد الشارقة:

وكان الشارقة سجل هدفين عبر كل من عثمان كامارا وماجد راشد في الدقيقتين الخامسة والـ45 في الشوط الأول.

وبعد تراجع نادي الشارقة بالشوط الثاني، واصل الزعيم سعيه لإحراز الهدف الأول لينجح في تقليص الفارق عبر المدافع متعب المفرج بالدقيقة الـ79.