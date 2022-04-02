رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بعد دعمه للمسجد الحرام بـ25 ألف سجادة.

دعم مستمر:

وأضاف السديس أنه من غير المستغرب على قادة هذه البلاد المباركة وعلى سموه الكريم تقديم الرعاية للحرمين الشريفين وقاصديها، بل هي سمة استمدها من سمة قادة هذه البلاد المباركة وولاة أمرها أعزهم الله.

وتابع أن الاهتمام بقبلة المسلمين ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو شعار وشعيرة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها وكان لها في الرؤية المباركة 2030 الدور الكبير.

واختتم الرئيس العام حديثه بالدعاء إلى الله- عز وجل- أن يوفق ولي العهد الأمين وقادة هذه البلاد لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في جهودهم، وأن يُعينهم ويدلهم إلى ما فيه خير وصلاح الإسلام والمسلمين.