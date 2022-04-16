أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم بدولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة لدولته بتوليه رئاسة الوزراء والتمنيات له بالتوفيق في مهام عمله لتحقيق تطلعات الشعب الباكستاني.

فيما عبر دولة رئيس وزراء باكستان عن الشكر والتقدير لـ الأمير محمد بن سلمان على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة.

علاقات ثنائية:

وجرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والاتفاق على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وقد عبر رئيس الوزراء الباكستاني عن امتنانه لما تتلقاه باكستان من دعم من المملكة، فيما أكد الأمير محمد بن سلمان حرص القيادة في المملكة على دعم باكستان الشقيقة في المجالات كافة.